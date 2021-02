Jen týden po oficiálním ukončení aukce frekvencí pro mobilní sítě 5G oznámil Vodafone, že se k rychlejšímu internetu mohou majitelé kompatibilních zařízení připojit nejen v Praze, ale také ve více než 130 obcích po celé republice. Šanci spatřit na displeji svého telefonu ikonu 5G už má symbolická pětina populace České republiky.

Vodafone rychlým spuštěním 5G sítě zkouší zopakovat to, co dokázal před sedmi lety, když spustil "skoro LTE" na frekvencích určených pro 3G sítě. Nyní využívá frekvence 1800 a 2100 MHz určené pro LTE a stejně jako ostatní operátoři přes LTE řeší i odesílání dat z telefonů do internetu. Výhodou tohoto řešení je možnost zlepšit připojení k internetu hned. A pro nás možnost vyzkoušet 5G síť v přirozeném prostředí bez výletů za signálem a přemýšlet o tom, jestli už letos nebude chyba koupit telefon bez podpory 5G.