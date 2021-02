I dva roky příprav jsou k ničemu, když nedokážete nabídnout zajímavý produkt. Příchod společnosti Vivo na český trh překvapil hlavně tím, že firma nepočkala na novou generaci telefonů a nevytasila se s tím nejlepším, co je dnes možné. Čest firmy tak hájí telefon s (akční) cenou 5299 korun.

Vivo Y70 není vlajková loď – je to levný chytrý telefon, u kterého jsou patrné kompromisy. Jinak to ani nejde. I s kompromisy se však Y70 řadí hodně vysoko v žebříčku mobilních telefonů, které lze kolem pěti tisíc korun vůbec koupit. Má totiž téměř všechno, co si lze od smartphonu přát.