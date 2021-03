Co na tomhle přístroji stojí 12 tisíc korun? To je otázka, která musí nutně napadnout každého, kdo poprvé uvidí nenápadný černý notebook, který má malou obrazovku s hrubým rozlišením obemknutou obřími rámečky. Acer Chromebook 712 je postavený jako tank, splňuje vojenské standardy odolnosti a má i certifikát, který potvrzuje, že neublíží dětem. A to něco stojí. Otázka je, jestli to stojí za to.

Za 12 tisíc korun dostane zákazník v první řadě odolný počítač osazený procesorem Intel Core i3, 12" obrazovku s "pracovním" poměrem stran 4 : 3 a dotykovou vrstvou. I s brněním přitom notebook váží jen 1,5 kilogramu, a to má v sobě baterii, která slibuje až 12 hodin výdrže na jedno nabití. O to se mimochodem stará konektor USB1-C, což znamená, že lze notebook snadno proměnit ve stolní počítač – stačí mít správný monitor.