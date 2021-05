Někdy to nechcete vědět. Nepotřebujete mít na očích informaci, že pět hodin spánku a pět hrnků kafe bez jiné tekutiny vám nedělá dobře. Ale dozvědět se to můžete a můžete s tím něco dělat. To je hlavní zjištění, které získáte při používání chytrých hodinek, které si hrají na doktora.

Já jsem poslední dva týdny nosil na ruce dámské hodinky. Galaxy Watch 3 v bronzové barvě se starorůžovým řemínkem, který mi jen tak tak obepnul zápěstí. Nesnažil jsem se přitom zjemnit svou vizáž, jen jsem testoval nové funkce, které Samsung přidal do svých hodinek, a možná chybou logistiky na mě zbyly holčičí.

A jen pro pořádek, než se do toho pustíme: hodinky nepředstírají, že nahradí doktora. Samsung, Apple i ostatní výrobci jasně říkají, že jejich výrobky nabízejí jen orientační měření, ne výsledky na úrovni lékařského vyšetření.