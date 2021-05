Vypadalo to, že si Realme dělá legraci. Nejprve představilo modely 8 a 8 Pro, které při nejlepší vůli nabízejí jen to co loňské modely, ale v novém designu a s trochu lepším fotoaparátem. Díky agresivní cenové politice před rokem ani cena nebyla tak přelomová. A potom se ukázal v redakčních rukách model Realme 8 5G, který má slabší procesor a méně paměti než loňská verze.

Jediné, co mohlo novinku zachránit, byla cena. Loni Realme dostalo cenu nejlevnějšího mobilu s 5G pod deset tisíc korun. Dokonce hluboko pod tuto hranici, na solidních 7499 korun. Nový model Realme 8 má slabší procesor, ale cenu ještě o dva tisíce nižší, ta zaváděcí je pro 5GB v novém telefonu dokonce 4999 korun. To se pak kompromisy odpouštějí lépe.