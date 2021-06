Je neskutečné, co všechno dokázali inženýři společnosti Gigabyte dostat do těla tenkého patnáctipalcového notebooku. Název Aero 15 OLED XC prozrazuje jen část toho, co na uživatele čeká. Uhrančivý displej s úhlopříčkou 15,6“ je jasná devíza, ale k němu se do počítače s maximální tloušťkou 2 centimetry a hmotností 2000 gramů vešla také klávesnice s numerickým blokem, grafická karta GeForce RTX 3070, čtečka otisků prstů i klasický ethernetový konektor.