Většina lidí už to vzdala. Hledat telefon, který se pohodlně vejde do kapsy, nebo se dá dokonce ovládat jednou rukou, je marná disciplína. A ani malé telefony nejsou na dnešní poměry úplně mrňavé. Platí to i o Zenfonu 8.

Tento telefon ovšem ani nemá v názvu „mini“, protože by to u displeje s úhlopříčkou 15 cm (5,9“) působilo komicky. Ale i tak je Asus Zenfone 8 citelně menší než cokoliv, co prošlo redakčními testy za poslední rok – s výjimkou modelu iPhone 12 mini. A to je pro Asus šance, zvlášť když si člověk vezme výbornou výbavu v čele s procesorem Snapdragon 888, certifikát odolnosti proti prachu a vodě IP68 a příjemnou cenu 16 tisíc korun.