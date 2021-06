Žena se rozvede, známí se mi budou smát, ale když má člověk tu možnost, aby profesionálním přístrojem otestoval, jak na tom jsou povídačky o rejdištích bakterií na telefonních obrazovkách ve srovnání s toaletou nebo lidskými dlaněmi, byla by chyba to nevyužít.

Platí to i v případě, že jsem u toho musel vyzkoušet i pouzdro na telefon, krycí sklíčko a lahvičku s tekutinou, která si v ceně za gram nezadá s drahými kovy a inkoustem do tiskáren od PanzerGlass. Tím to vlastně začalo.