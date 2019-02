Značka Sencor nepatří mezi nejznámější producenty audiofilského vybavení, silnější pozici má v kuchyňské elektronice. Doma máme jednoduchou bílo-červenou rychlovarnou konvici, o které nemohu říct nic špatného. Vaří vodu na vaření i na kafe a čaj.

Měsíc stará recenze gramofonu STT211U ale naznačila, že společnost FAST, která za Sencorem stojí, našla recept i na spotřební elektroniku.

Bluetooth reprosoustava SSS 6400N je na tom minimálně při prvním seznámení ještě lépe než gramofon.

Ten na první pohled odrazoval laciným plastovým zpracováním. SSS takovým problémem netrpí, vypadá moderně a trochu drsně, tedy přesně tak, jak by reprosoustava, která vydrží i setkání s vodou, vypadat měla. A protože míří hlavně na mladší zákazníky, nechybí ani světýlka.

Sencor SSS 6400N je v podstatě klasický bluetooth reproduktor určený i pro venkovní použití. Svým tvarem, rozměry a hmotností mi připomíná termosku, pokud máme zůstat u kuchyňských přirovnání. Z pohledu spotřební elektroniky je ale jasná inspirace reprosoustavami JBLCharge. Sencor má i podobné pogumované "nárazníky" na koncích svého válcovitého těla. Reprosoustava se dá používat ve vertikálním i horizontálním režimu. Stabilní je v obou orientacích díky pogumovanému povrchu na jedné straně válce i obou jeho okrajích.

Zpracování reprosoustavy je nicméně parádní a nijak neprozrazuje, že se pohybujeme jen kolem 1500 korun. Na výběr jsou tři varianty, konzervativní černá, trochu odvážnější verze s tyrkysovými detaily a červená.

Model, jehož tělo kryje tkanina z modrých a černých vláken, jsem měl na test a barva průzvučné tkaniny asi nejlépe ladí s černými pogumovanými prvky reprosoustavy i s modrými světly na krajích válce. Modré světlo přitom indikuje, že reprosoustava funguje v bluetooth režimu. Po připojení externího zařízení přes audio jack LED osvětlení zezelená a při nabíjení a vypínání svítí červeně.

Osobně nejsem velký fanoušek modrého světla z každého kusu elektroniky, ale to se nedá nic dělat. Barvy světýlek jsou shodné pro všechny tři varianty a jinak jsem na designu nenašel nic, co by stálo za stížnost. Reprosoustava má i poutko na připevnění šňůry, pokud byste chtěli nosit reproduktor připnutý třeba na batohu. Mě nejvíc bavilo s ním chodit po zahradě a držet ho jako granát. Touhu rychle ho odhodit jsem ale nezaznamenal, on by to navíc stejně vydržel, tak jsem ho alespoň párkrát hodil do sněhu.

Voda v pevném ani tekutém skupenství reprosoustavě nevadí. Certifikát odolnosti IPX 6 sice zaručuje jen ochranu před postříkáním silnými proudy vody, ale představte si 100 litrů vody tryskající na reprosoustavu… proti tomu je krátké ponoření ve vodě jako nic. Takhle hlavně může uživatel s klidem postavit reprosoustavu do kuchyně vedle dřezu nebo si ji vzít do koupelny, což byl alespoň u mě nejčastější způsob použití voděodolných zařízení a vlastně jakýchkoliv bluetooth reprosoustav. V uživatelském manuálu se nicméně nepíše nic o páře, takže do tureckých lázní bych Sencor raději nebral.