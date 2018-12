Čínská vláda hledá nové způsoby, jak mít své občany pod dozorem a stále častěji k tomu využívá moderní technologie. Jednou z nich jsou momentálně elektromobily. Tamní režim jejich prostřednictví dokáže lidi vysledovat i zjistit, kdy naposledy svůj vůz dobíjeli. Jak upozorňuje server Quartz, k získaným datům se navíc dostanou nejen vládní příslušníci. Část z nich je totiž volně dostupná online.

U elektromobilů je běžné, že sbírají data o svých řidičích a sdílejí je s výrobci. Ti už je ale v demokratických zemích zpravidla s nikým dalším nesdílejí a ani je ze zákona sdílet nemohou. V Číně je to přesně naopak. "Jsou tu nastaveny monitorovací systémy, kvůli kterým musíme odevzdávat vládě data," uvedl pro agenturu AP šéf čínské větve Volkswagenu Jochem Heizmann. Čínská vláda se tak dozví, kde přesně auto je, už ale ne, kdo ho řídí. "Neexistuje zásadní rozdíl mezi tím, když sedíte v autě, nakupujete v obchodním domě, nebo v kapse nesete smartphone," míní Heizmann.

V Číně funguje jeden z nejvyspělejších veřejných kamerových systémů, který umí rozpoznat tváře, takže fakt, že automobilky s režimem sdílí údaje o řidičích, není úplně zásadní. Informace z elektromobilů mají podle AP pravděpodobně pouze doplňkovou funkci k již důkladně propracovanému systému sledování obyvatel.

Čínská vláda se před kritikou hájí tím, že nashromážděné informace slouží ke zlepšení ochrany veřejnosti, pomáhají s rozvojem infrastruktury a brání dotačním podvodům. Automobilky jí také nemůžou odmítnout údaje poskytnout, porušovaly by tím tamější zákony. Kromě Volkswagenu se to týká dohromady asi 200 výrobců elektromobilů včetně Tesly, BMW nebo General Motors.

Na čínských webech, které jsou dostupné i z Česka, je podle AP nashromážděno celkem 61 údajů o každém z asi 1,4 milionů vozidel. Kritici Číně vytýkají fakt, že objem dat je větší, než by bylo pro oficiálně uváděné účely zapotřebí. Za problematický považují také to, že řidiči elektromobilů o sledování často vůbec neví. To je však v zemi ošetřeno právně. Při podpisu smlouvy o koupi auta dává totiž člověk automaticky svolení pro sběr osobních údajů a jejich následné sdílení s třetími stranami.

Podle serveru Quartz se automobilky nechtějí proti sdílení údajů ozvat, protože by to mohlo ohrozit jejich postavení na čínském trhu, který je pro ně z obchodního hlediska velmi atraktivní. Server však také připomíná kauzu kolem výrobce elektroniky Huawei. Ten momentálně stojí před velkým problémem, kdy roste počet zemí, kde není vítán a kde je pokládán za bezpečnostní riziko. Tlak zahraničních zemí na čínské exportéry, jak upozorňuje Quartz, může tedy sloužit jako varování pro tamější režim.

Související