Internetový gigant Google znovu ovládá Las Vegas. Umělá inteligence a hlasové ovládání se v USA stalo naprosto běžnou součástí života a souboj Googlu a Amazonu o pozici v telefonech a chytrých domácnostech je ještě intenzivnější než před rokem. Snad každý nově oznámený produkt s připojením k internetu nebo Bluetooth se hlásí k podpoře Alexy od Amazonu nebo Asistenta od Googlu.

Sledovat možnosti, které hlasem ovládaní pomocníci přinášejí, je z českého pohledu smutné – Asistent v češtině totiž přes slib Googlu nefunguje. A to přesto, že se Google dřív pochlubil tím, že Asistent náš jazyk údajně zvládá. Místo spuštění lokalizované verze Asistenta pro český trh se ale Google Asistent nově umí proměnit v tlumočníka, který si kromě dalších téměř třiceti jazyků poradí i s češtinou a slovenštinou.

Režim tlumočení konverzace Google nabídl už ve spojení se sluchátky Pixel Buds, nově stačí jedno zařízení – a není to telefon. Google novou funkci nejprve zprovozní ve spojení s chytrými displeji, jako je Google Home Hub nebo Smart Display od Lenova. Displej je potřeba, překlad v reálném čase totiž probíhá nejprve textovou formou, poté systém výsledný text i přečte. To nicméně vyžaduje pauzy od mluvčích, kteří si nesmí skákat do řeči.