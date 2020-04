Realita umí být drsná. Nemluvím teď o tom, jak se chová česká vláda nebo jak tvrdě zasáhl koronavirus New York, kde jsem právě před rokem koukal na nové počítače od Aceru a hledal, jestli náhodou někde v Best Buy ještě nenajdu zapomenutý Chromecast Audio. Drsná je třeba rozšířená realita, když se srazí s tou opravdovou.

Na mysli mám společnost Magic Leap a "změnu zaměření", kterou firma tento týden oznámila. Bývalý jednorožec okouzlil svět hezky natočeným videem se slonem v lidské dlani a na svůj působivý marketing vybral 2,6 miliardy dolarů od firem, jako jsou Google, AT&T nebo Alibaba Group. A deset let po založení firmy a čtyři roky po zisku obří investice za ně nemá co ukázat.

Příchod pandemie podle všeho byla jen poslední kapka, která donutila firmu jednat, a to razantně. Navenek oznámená změna zaměření na korporátní aplikace rozšířené reality ve skutečnosti znamená pokus o záchranu Titaniku. Nyní firma propouští tisíc lidí, polovinu svých zaměstnanců. Ti zbylí se budou dál snažit vylepšit nepovedené brýle, které před oči uživatele umí promítat virtuální objekty, jež se více či méně přirozeně mísí s tím, co člověk reálně vidí kolem sebe.

Vlastně existuje lepší popis – funguje to stejně jako virtuální skóre a loga týmů a sponzorů na trávníku u fotbalových přenosů. Nebo jako lovení pokémonů v mobilní hře Pokémon GO, ale bez toho, abyste si drželi telefon před očima. Akorát že vývojářská verze brýlí stojí tři tisíce dolarů a funguje mizerně. Žádné velké nadšení nevzbuzuje ani fakticky úspěšnější projekt Microsoft Hololens, který má už druhou generaci a 50 tisíc prodaných kusů (což je směšně málo ve srovnání s počty prodávaných PC nebo chytrých hodinek).

Ukazuje se, že brýle nebo helma na hlavu jsou příliš velká bariéra, kterou zatím nikdo nedokázal vyvážit dostatečnými přínosy a rozumnou cenou. Z tohoto pohledu dává opuštění chiméry spotřebitelského produktu smysl. I Google nakonec našel využití pro své Google Glass ve firmách, kde virtuální i rozšířená realita usnadňuje trénink nováčků a snižuje chybovost při práci.

Vypadá to ale, že pokud jde o zábavu a normální život, lidé si povětšinou vystačí s vlastníma očima a virtuální světy jim stačí sledovat na kvalitním monitoru nebo televizoru. Ony i ty úspěšné mobilní aplikace s podporou rozšířené reality nejsou tak úspěšné, jak by se mohlo zdát. Jediný skutečný hit je Pokémon GO, který si stáhla více než miliarda lidí. Lovení pokémonů je dokonce šestou finančně nejúspěšnější mobilní hrou historie s tržbami téměř pět miliard od roku 2016, ale to neříká nic o popularitě rozšířené reality; jen o popularitě Pokémonů.

Následovníci jako Harry Potter: Wizards Unite nebo Minecraft Earth (který rozšířenou realitu využívá mnohem lépe) tak úspěšní nejsou. Potter má jen zlomek počtu instalací a v žebříčcích tržeb nefiguruje. Minecraft Earth je zatím dostupný v omezeném režimu, ale i tak je zarážející, jak malý je o AR verzi nejprodávanější hry na světě zájem. Opravdovým testem budou brýle pro rozšířenou realitu, které společně s autory Pokémonů a Wizards Unite, společností Niantic, chystá Qualcomm, jenž pro brýle vyvinul speciální čip Snapdrafon XR2. Ten ale mimo jiné spoléhá na další trochu nešťastně prezentovanou a bezohledně tlačenou technologii, která zatím koncovým uživatelům také nenabízí nic přelomového.

Prostí lidé prostě chtějí jednodušší věci. Třeba možnost proměnit se ve videochatu v draka nebo ve videokonferenci zamaskovat nepořádek virtuálním pozadím, které schová ponožky na zemi a talíř od guláše na gauči.

Když jsme u virtuálních pozadí a videokonferencí, tak služba Zoom, která v poslední době zazářila, ale posléze v ní odborníci našli řadu bezpečnostních rizik, vydala aktualizaci. Verze 5.0 se zcela soustředila na odstranění bezpečnostních problémů. To znamená, že nepřidává nové funkce, ale opravuje díry, což je pro stovky milionů uživatelů jedině dobře. Hlavní novinkou této verze je sdružení bezpečnostních nastavení do jednoho místa a ochrana online meetingů heslem jako výchozí varianta.

Apple chystá podle Bloombergu hodně nabitý rok 2021 – kromě nových telefonů včetně větší verze iPhone SE mají přijít na řadu notebooky vybavené vlastními čipy založenými na architektuře ARM. O tom, že se Apple odpoutá od Intelu, stejně jako se zbavil Qualcommu v mobilech, se spekuluje už několik let. Výkon současných mobilních procesorů je srovnatelný s několik let starými notebookovými čipy od Intelu a na nenáročnou kancelářskou práci se bezesporu hodí.

Hraní na platformě Mac pak lze obstarat buď zprovozněním mobilních her, což bude spoustě lidí stačit, nebo streamováním. Přechod bude nepochybně postupný a relativně pomalý, vyžádá si totiž spoustu práce na tom, aby na Macích s ARM čipy běžely aplikace, na které jsou uživatelé zvyklí. Jak těžké to je, ukazuje Microsoft, který už nabízí Windows 10 na ARMu, a Surface Pro X vlastně není špatný.

Nakonec tu ze světa máme drobnost, která se nevešla do přehledu trhu s mobily – Lenovo se vrací k výrobě špičkových telefonů a doveze je i do Česka. Úplnou novinkou s opravdu špičkovou výbavou je ale Motorola Edge+ se Snapdragonem 865, podporou 5G sítí a luxusním zahnutým displejem s podporou HDR10+ a obnovovací frekvencí 90 Hz. A tu bychom si měli někdy v květnu vyzkoušet. Cena 33 tisíc korun (1 199 eur) ovšem není úplně lidová.

O2 pak začalo prodávat skládací RAZR, který se už nějakou dobu prodává v USA. Popravdě je to zajímavý koncept, ale provedení není úplně špičkové a firma nám jej z důvodu malého počtu kusů nechce půjčit na test. Vlastně o tolik nepřijdeme, vzhledem k tomu, jaké první dojmy jsem sepsal po vyzkoušení telefonu v San Franciscu.

A co z naší zahrádky? Určitě pohled na to, jak vypadá trh s mobilními telefony a jak do něj koronavir hodil vidle ve chvíli, kdy už to samo o sobě nevypadalo dobře. Nejlépe z toho vyjdou zase ti nejsilnější. Apple nyní boduje s levným iPhonem SE, Samsung už loni posílil střední třídu pod tlakem čínské konkurence a letos přidal i Galaxy S10 Lite, což je spolu s Galaxy s10e jeden z nejsilnějších konkurentů pro levnější iPhone.

Prodeje PC klesají, ale o kvalitní pracovní notebooky je zájem, což je s ohledem na aktuální dění logické. Na cestě máme další verzi nového Surface, příští týden vyjde recenze jednoho překvapivého notebooku netradiční značky, ale nyní si zaslouží pozornost čistě pracovní Acer Swift 3 314, který má netradiční poměr stran obrazovky 3 : 2 a vynikající výdrž na baterii. (odemčeno)

Nakonec tu máme recenzi telefonu, který objektivně patří mezi to nejlepší na světě, ale prakticky nedává smysl ho kupovat. Huawei dostal zásah na komoru kvůli politice. Huawei P40 Pro se docela dobře dá používat i bez Googlu, ale u telefonu za 26 tisíc korun nikdo po zákaznících nemůže chtít, aby dělali takové kompromisy, jako je hledání aplikací v neoficiálních obchodech. Přitom výkon, foťák, to všechno je parádní.